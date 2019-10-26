Чуперка установил антирекорд РПЛ, трижды получив красную карточку за 14 туров
Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка, заработав удаление в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0), установил антирекорд чемпионата России.
27-летний хавбек стал первым игроком в истории высшего дивизиона страны, который трижды получал красную карточку за стартовые 14 матчей первенства. Он превзошёл антирекорд полузащитника «Крыльев Советов» Александра Гацкана, который в сезоне-2016/17, выступая за «Ростов», трижды удалялся с поля в 15 первых матчах своей команды в РПЛ.
Отметим, что ранее Чуперка получал красные карточки в матчах 5-го тура чемпионата России с «Оренбургом» и 9-го тура — с ЦСКА. Во встрече с «Уфой» и «Оренбургом» он был удалён за повторные предупреждения. В матче с ЦСКА хавбек получил прямую красную карточку.
Евсеев: «Тамбов» опустил «Уфу» на землю
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