Форвард «Локо» Тугарев может перейти в один из хорватских или бельгийских клубов

Форвард «Локомотива» Роман Тугарев может перейти в один из хорватских или бельгийских клубов, сообщает в своём телеграм-канале управляющий партнёр футбольного агентства FM Sports Agency Александр Маньяков.

«За последний месяц побывал в двух европейских странах — Румынии и Хорватии.

Это связано с расширением рынка и вариантов, куда можно отдать молодых, перспективных российских ребят, которых в силу задач не хотят клубы ФНЛ, а для Премьер-Лиги они ещё сыроваты. А наши молодые клиенты обязательно должны получать игровую практику.

Два ведущих клуба Хорватии интересуются Романом Тугаревым. Будем обсуждать с «Локомотивом» возможность переезда Ромы. Мы видим, что футболист с уникальными качествами не получает игрового времени. Это не устраивает игрока и нас как его представителей. К «Локо» претензий никаких: большой клуб, амбициозные задачи. Если Рома не проходит в состав, значит, так ситуацию видит Юрий Сёмин. Тогда, может быть, стоит сделать шаг в сторону и уйти в аренду и благодаря этому в итоге сделать несколько шагов вперёд. Что может быть лучше игровой практики?

Кроме российских и хорватских клубов, к Тугареву есть интерес из Бельгии. Команду называть пока не буду, так как находимся в стадии переговоров. Многое зависит от решения Сёмина и Василия Кикнадзе», — написал Маньяков.