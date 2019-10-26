Точилин: «Ростов» выиграл благодаря нашим ошибкам. Это и есть определённый класс

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:2).
«Первый тайм мы проиграли. Гол, забитый «Ростовом», вытекал из событий, происходивших в игре. В начале второго тайма мы играли даже лучше, но второй гол поставил точку в матче. Ребята старались, но сегодня был не наш день. «Ростов» одержал победу благодаря нашим ошибкам. Наверное, это и есть определённый класс.
Ситуация в турнирной таблице давит на команду, что, наверное, отражается на игре.
Насколько матч был принципиальным для бывших игроков «Ростова», надо спросить у них. Видите, сейчас вы говорите про большую группу футболистов из «Ростова», до этого говорили про большую группу из «Зенита». В следующем матче, с «Тамбовом», у нас вспомнят ещё кого-нибудь.
Полоз не появляется в старте, потому что проигрывает конкуренцию», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
- 26 октября 2019
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