«Витесс» Слуцкого на своём поле проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

В матче 11-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «АДО Ден Хааг». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал нападающий «АДО Ден Хааг» Крисенсио Саммервилл, отличившийся на 2-й минуте. На 6-й минуте преимущество гостей увеличил полузащитник Лекс Иммерс.
«АДО Ден Хааг» прервал победную серию «Витесса» в чемпионате Нидерландов, которая состояла из четырёх побед. Для команды из Гааги эта победа стала первой в последних шести встречах. Ранее подопечные Альфонсо Гренендийка потерпели пять поражений кряду.
«Витесс», набрав 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии, «АДО Ден Хааг» (9) — 16-е.
- 26 октября 2019
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