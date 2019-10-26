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«Витесс» Слуцкого на своём поле проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

«Витесс» Слуцкого на своём поле проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 11-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «АДО Ден Хааг». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «АДО Ден Хааг» Крисенсио Саммервилл, отличившийся на 2-й минуте. На 6-й минуте преимущество гостей увеличил полузащитник Лекс Иммерс.

«АДО Ден Хааг» прервал победную серию «Витесса» в чемпионате Нидерландов, которая состояла из четырёх побед. Для команды из Гааги эта победа стала первой в последних шести встречах. Ранее подопечные Альфонсо Гренендийка потерпели пять поражений кряду.

«Витесс», набрав 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии, «АДО Ден Хааг» (9) — 16-е.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 11-й тур
26 октября 2019, суббота. 20:45 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
0 : 2
АДО Ден Хааг
Гаага
0:1 Саммервилл – 2'   0:2 Иммерс – 6'
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