«Лион» прервал восьмиматчевую серию без побед в Лиге 1, обыграв «Метц»
В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Метц». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Лиона» Мемфис Депай на 28-й минуте. До перерыва форвард Мусса Дембеле увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.
«Лион» прервал серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из восьми матчей. В предыдущих турах команда Руди Гарсии потерпела четыре поражения и четыре раза сыграла вничью.
Результаты других матчей 11-го тура Лиги 1
«Монпелье» — «Анже» — 0:0
«Реймс» — «Ним» — 0:0
«Брест» — «Дижон» — 2:0
«Страсбург» — «Ницца» — 1:0
«Лилль» — «Бордо» — 3:0
Посмотреть турнирную таблицу французского первенства можно на «Чемпионате».
Франция - Лига 1. 11-й тур
26 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 0
Метц
Метц
1:0 Депай – 28' 2:0 Дембеле – 33' (пен)
Франция - Лига 1. 11-й тур
26 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
0 : 0
Анже
Анже
Франция - Лига 1. 11-й тур
26 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 0
Дижон
Дижон
1:0 Лан – 49' 2:0 Бен – 52'
Удаления: Бен – 70' / нет
Франция - Лига 1. 11-й тур
26 октября 2019, суббота. 21:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Томассон – 23'
Удаления: нет / Коли – 56'
Франция - Лига 1. 11-й тур
26 октября 2019, суббота. 18:30 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
3 : 0
Бордо
Бордо
1:0 Андре – 22' 2:0 Язиджи – 62' (пен) 3:0 Реми – 90+1'
У Головина ещё одна голевая. Решающая!
«Монако» обыграл в гостях первый клуб после «ПСЖ».
- 26 октября 2019
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