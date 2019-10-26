«Лион» прервал восьмиматчевую серию без побед в Лиге 1, обыграв «Метц»

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Метц». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Лиона» Мемфис Депай на 28-й минуте. До перерыва форвард Мусса Дембеле увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

«Лион» прервал серию без побед в чемпионате Франции, которая состояла из восьми матчей. В предыдущих турах команда Руди Гарсии потерпела четыре поражения и четыре раза сыграла вничью.

Результаты других матчей 11-го тура Лиги 1

«Монпелье» — «Анже» — 0:0

«Реймс» — «Ним» — 0:0

«Брест» — «Дижон» — 2:0

«Страсбург» — «Ницца» — 1:0

«Лилль» — «Бордо» — 3:0

Посмотреть турнирную таблицу французского первенства можно на «Чемпионате».