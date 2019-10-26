«Надо за собой следить, а то помрёшь ещё». Карпин поздравил Попова с 32-летием

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил полузащитника своей команды Ивелина Попова с 32-летием.
«Попик, поздравляю тебя с днём рождения! Желаю тебе здоровья, самое главное, потому что ты не молодеешь, к сожалению, а всё стареешь. Так что надо за собой следить, надо много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться, а то и помрёшь у нас там на поле! Будем все мы плакать очень. Ещё раз с днём рождения, удачи и здоровья, самое главное», — сказал Карпин в видео, которое было опубликовано в «Твиттере».
Видео можно посмотреть в «твиттере» Никиты Кириленко.
В текущем сезоне Попов принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. На счету болгарина 1 забитый мяч.
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает 3-е место, набрав в 14 матчах 29 очков.
- 26 октября 2019
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