Глушаков: как обычно, «Ахмату» не хватает голов

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарий после домашнего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Как обычно, нам не хватает голов и, наверное, концентрации. Когда выигрывали, просто надо было взять мяч под контроль. Придержать мяч, чтобы Тула бегала и отбирала. Мы ещё хотели забить. Были моменты для этого, но мы их не реализовали.

В итоге пропустили гол из ничего. Нам не хватило хладнокровия, и вратарь у соперника неплохо сыграл, вытащил пару хороших моментов. Грешить не на кого — сами виноваты, сами не забили и пропустили. Двигаемся дальше», — сказал Глушаков в интервью пресс-службе клуба.

Видео можно посмотреть на странице «Ахмата» в «Твиттере».

«Ахмат», набрав 13 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.