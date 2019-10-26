Президент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).
«От лица всей команды и от себя лично я благодарю наших болельщиков за поддержку во время сегодняшнего матча. С Победой!!! Нам очень нужна ваша поддержка. Мы — одна команда, наша сила в единстве. Мы — «Ростов», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт жёлто-синих.
В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» поднялся на 3-е место. В активе команды 29 очков после 14 матчей. Столько же набрали лидирующие «Зенит» и «Локомотив», которые сыграли на один матч меньше. В следующем туре «Ростов» отправится в гости к «Краснодару». Встреча состоится в воскресенье, 3 ноября.
«Надо за собой следить, а то помрёшь ещё». Карпин поздравил Попова с 32-летием
- 27 октября 2019
-
00:53
-
00:42
-
00:30
-
00:17
- 26 октября 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:45
-
23:37
-
23:30
-
23:22
-
23:08
-
23:02
-
22:57
-
22:40
-
22:36
-
22:21
-
22:02
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:24
-
21:21
-
21:17
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34
Партнерский контент