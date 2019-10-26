Президент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).

«От лица всей команды и от себя лично я благодарю наших болельщиков за поддержку во время сегодняшнего матча. С Победой!!! Нам очень нужна ваша поддержка. Мы — одна команда, наша сила в единстве. Мы — «Ростов», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт жёлто-синих.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» поднялся на 3-е место. В активе команды 29 очков после 14 матчей. Столько же набрали лидирующие «Зенит» и «Локомотив», которые сыграли на один матч меньше. В следующем туре «Ростов» отправится в гости к «Краснодару». Встреча состоится в воскресенье, 3 ноября.