Хет-трик Пулишича и пушечный удар Родригеса — в обзоре матча «Бёрнли» — «Челси»

Лондонский «Челси» обыграл «Бёрнли» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Челси» хет-трик оформил полузащитник Кристиан Пулишич. Автором ещё одного гола лондонцев стал нападающий Виллиан. За «Бёрнли» по одному мячу забили форварды Джей Родригес и Дуайт Макнил.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Победная серия «Челси» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. Ранее команда Фрэнка Лэмпарда обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), «Саутгемптон» (4:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0). «Бёрнли» потерпел второе поражение подряд. В предыдущем туре подопечные Шона Дайча уступили «Лестер Сити» (1:2).
«Челси», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Бёрнли» (12) — 11-е.
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