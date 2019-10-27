Ковач: «Бавария» заняла место, которое хотела занять — мы лидеры таблицы

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач дал комментарий после домашнего матча 9-го тура немецкой Бундеслиги с «Унионом» (2:1). Победа позволила мюнхенскому клубу возглавить турнирную таблицу чемпионата.

«Унион» невероятно хорошо оборонялся, они нам сильно усложнили задачу. Я доволен игрой своей команды. Мы практически ничего не позволили сопернику и сами создали много опасных моментов, многие из которых, правда, не реализовали. Когда-нибудь начнём извлекать больше голов из большого количества моментов. Мы заняли место, которое хотели занять — мы лидеры таблицы», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

В 10-м туре Бундеслиги мюнхенская команда на выезде сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоится 2 ноября, начало — в 17:30 мск.