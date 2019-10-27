Слуцкий — о Базуре, который его оскорбил: ждём действий с его стороны

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с отстранением от тренировок с командой полузащитника Ришедли Базура, который несколько дней назад его оскорбил.

«Я не придаю большого значения той ситуации. Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба. Это очень сложная ситуация. Мы также имеем дело с окружением Базура. Я не знаю, как и когда разрешится эта ситуация. Но мы ждём действий с его стороны», — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.

Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке.

В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».