Три игрока, вышедшие на замену у «Дженоа», забили голы — такое впервые в Серии A
«Дженоа» стал обладателем уникального достижения. Впервые в чемпионате Италии забили все три вышедшие на замену игрока одного клуба, сообщает Opta Paolo.
Это произошло в матче 9-го тура чемпионата Италии, где «Дженоа» принимал «Брешию». После первого тайма хозяева проигрывали со счётом 0:1. Во втором тайме главный тренер «Дженоа» Тьяго Мотта сделал сразу три замены, выпустив Кевина Агудело, Кристиана Кауме и Горана Пандева. Интуиция специалиста не подвела. Все три игрока забили по голу и принесли своей команде победу.
Отметим, Мотта возглавил «Дженоа» 22 октября, сменив на тренерском посту уволенного Аурелио Андреацолли.
В следующем туре чемпионата Италии «Дженоа» на выезде сыграет с «Ювентусом».
Мотта возглавил «Дженоа». Клуб также интересовался Каррерой
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