Три игрока, вышедшие на замену у «Дженоа», забили голы — такое впервые в Серии A

«Дженоа» стал обладателем уникального достижения. Впервые в чемпионате Италии забили все три вышедшие на замену игрока одного клуба, сообщает Opta Paolo.

Это произошло в матче 9-го тура чемпионата Италии, где «Дженоа» принимал «Брешию». После первого тайма хозяева проигрывали со счётом 0:1. Во втором тайме главный тренер «Дженоа» Тьяго Мотта сделал сразу три замены, выпустив Кевина Агудело, Кристиана Кауме и Горана Пандева. Интуиция специалиста не подвела. Все три игрока забили по голу и принесли своей команде победу.

Отметим, Мотта возглавил «Дженоа» 22 октября, сменив на тренерском посту уволенного Аурелио Андреацолли.

В следующем туре чемпионата Италии «Дженоа» на выезде сыграет с «Ювентусом».