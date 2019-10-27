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Сульшер: думаю, трудный переходный период пойдёт на пользу молодым игрокам «МЮ»

Сульшер: думаю, трудный переходный период пойдёт на пользу молодым игрокам «МЮ»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 10-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити» рассказал, почему делает ставку на молодых футболистов.

«Нужно быть смелее, доверять молодым футболистам. Нам нужны положительные результаты как можно скорее. Необходимо выбраться из ситуации, в которой мы сейчас находимся. Переходный период был непростым, но, думаю, молодые игроки извлекли из него определённый урок. Мы стремимся к победам и хотим достигать высот с молодыми футболистами.

Мы даём шанс молодым игрокам, ведь вы никогда не узнаете, на что они способны, пока не бросите их в глубокие воды и не посмотрите, умеют ли они плавать. До сих пор эти парни отлично справлялись с этой задачей», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

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