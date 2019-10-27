Симеоне: Облак — лучший голкипер в мире

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после домашнего матча 10-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).
«Наша команда должна продолжать прогрессировать и играть в таком темпе, как во втором тайме. Мы мощно выступили в матче с сильным соперником, здорово сыграли.
Ян Облак — лучший голкипер в мире, в этом нет никаких сомнений. Он становится всё лучше и лучше, но и «Атлетико» помогает ему блистать.
Мы провели три больших матча подряд. Непросто сначала сыграть с «Валенсией», потом — в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть», — цитирует Симеоне AS.
«Атлетико», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В 11-м туре «матрасники» 29 октября на выезде сыграют с «Алавесом». Начало матча — в 21:00 мск.
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