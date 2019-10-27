Мальдини: у Ибрагимовича есть страх перед возвращением в Серию А

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини отметил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может не вернуться в итальянскую Серию А из-за страха. Ранее шведский форвард сообщил, что хотел бы вновь играть в чемпионате Италии.



«Если Ибрагимович решит вновь играть в Серии А, это будет возвращение мечты по многим причинам. Но, думаю, у него есть некоторый страх перед возвращением в итальянский чемпионат. Он боится, что больше не будет так же успешен, как в прошлом.



Помню момент, когда Анчелотти посадил меня на скамейку во время дерби, и именно тогда я осознал, что больше не буду играть, как раньше. Не знаю, сможет ли Ибрагимович это принять», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.

«Наполи» предлагает Ибрагимовичу контракт до конца сезона с опцией продления