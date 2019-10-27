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Мальдини: у Ибрагимовича есть страх перед возвращением в Серию А

Мальдини: у Ибрагимовича есть страх перед возвращением в Серию А
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини отметил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может не вернуться в итальянскую Серию А из-за страха. Ранее шведский форвард сообщил, что хотел бы вновь играть в чемпионате Италии.

«Если Ибрагимович решит вновь играть в Серии А, это будет возвращение мечты по многим причинам. Но, думаю, у него есть некоторый страх перед возвращением в итальянский чемпионат. Он боится, что больше не будет так же успешен, как в прошлом.

Помню момент, когда Анчелотти посадил меня на скамейку во время дерби, и именно тогда я осознал, что больше не буду играть, как раньше. Не знаю, сможет ли Ибрагимович это принять», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.

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