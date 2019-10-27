Клопп: «Тоттенхэм» может использовать поражение в финале ЛЧ как мотивацию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ожидает от матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».



«Тоттенхэм» — действительно хорошая команда, но она не может изменить того, что произошло в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Однако «шпоры» могут использовать это как мотивацию, и это не будет на руку «Ливерпулю».



У «Тоттенхэма» есть качественные футболисты. Клуб находится в том положении, в котором не хочет быть, поэтому соперник будет настроен крайне решительно. А мы должны показать, кто мы есть", — приводит слова Клоппа The Telegraph.



Встреча «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 27 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск.

Клопп: не мечтаю о титуле АПЛ. Я не мечтал о финале ЛЧ, а мы его выиграли!