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«Спартак-2» потерпел разгром в матче со «СКА-Хабаровск»

«Спартак-2» потерпел разгром в матче со «СКА-Хабаровск»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Спартак-2». Встреча состоялась в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек СКА Владислав Камилов, отправивший мяч в ворота соперника на 9-й минуте. В начале второй половины защитник Владислав Камилов увеличил преимущество хозяев. В конце матча нападающий Константин Базелюк довёл счёт до разгромного.

СКА, набрав 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, красно-белые (20) — на 13-м месте.

В следующем туре команда из Хабаровска на выезде встретится с «Торпедо», а московский клуб дома — с «Мордовией». Оба матча состоятся 3 ноября.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 Камилов – 9'   2:0 Зайцев – 50'   3:0 Базелюк – 85'
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