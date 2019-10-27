«Спартак-2» потерпел разгром в матче со «СКА-Хабаровск»

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Спартак-2». Встреча состоялась в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек СКА Владислав Камилов, отправивший мяч в ворота соперника на 9-й минуте. В начале второй половины защитник Владислав Камилов увеличил преимущество хозяев. В конце матча нападающий Константин Базелюк довёл счёт до разгромного.

СКА, набрав 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, красно-белые (20) — на 13-м месте.

В следующем туре команда из Хабаровска на выезде встретится с «Торпедо», а московский клуб дома — с «Мордовией». Оба матча состоятся 3 ноября.