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«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция начнётся 27 октября в 14:00

«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция начнётся 27 октября в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 27 октября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров (Невинномысск) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

«Зенит» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (17) — на 7-м месте.

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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