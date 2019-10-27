«Краснодар-2» упустил победу в матче ФНЛ с «Лучом», пропустив гол в концовке

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась вничью — 1:1.



На 61-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара-2» Андрей Ивашин. Через 17 минут полузащитник «Луча» Антон Кротов сравнял счёт. Таким образом, владивостокская команда продлила серию без побед в Футбольной национальной лиге до 8 матчей.



«Краснодар-2» набрал 20 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (20) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 46 очков в 19 матчах.



В следующем туре ФНЛ «Краснодар-2» примет курский «Авангард», а «Луч» сыграет на выезде с «Томью».