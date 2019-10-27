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«Краснодар-2» упустил победу в матче ФНЛ с «Лучом», пропустив гол в концовке

«Краснодар-2» упустил победу в матче ФНЛ с «Лучом», пропустив гол в концовке
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась вничью — 1:1.

На 61-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара-2» Андрей Ивашин. Через 17 минут полузащитник «Луча» Антон Кротов сравнял счёт. Таким образом, владивостокская команда продлила серию без побед в Футбольной национальной лиге до 8 матчей.

«Краснодар-2» набрал 20 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (20) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 46 очков в 19 матчах.

В следующем туре ФНЛ «Краснодар-2» примет курский «Авангард», а «Луч» сыграет на выезде с «Томью».

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 09:00 МСК
Луч
Владивосток
Окончен
1 : 1
Краснодар-2
Краснодар
0:1 Ивашин – 61'   1:1 Кротов – 78'
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