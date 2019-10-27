«Слишком дорогой». Гвардиола сомневается, что «Ман Сити» может купить Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы со счётом 3:0 в домашнем матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» поделился мнением о полузащитнике команды из Бирмингема Джеке Грилише.
«Грилиш — невероятный футболист, игрок топ-уровня. Рад, что он выступает в «Астон Вилле». У него были предложения из других клубов, но он решил остаться в Чемпионшипе. Мне нравится, что эта команда вышла в Премьер-лигу и он защищал её цвета.
Джек — талантливый футболист. У него прекрасное видение поля. Он всегда что-то создаёт. Исключительный игрок. Но он слишком дорогой для «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
В нынешнем сезоне Грилиш забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 12 матчах за «Астон Виллу» в АПЛ и Кубке английской лиги.
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