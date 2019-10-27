Шильденфельд: Кокорин — фантастический футболист, он должен играть в «Реале»

Хорватский защитник Гордон Шильденфельд, ранее выступавший в составе московского «Динамо», поделился мнением о бывшем партнёре по команде Александре Кокорине.



«Самый талантливый из тех, с кем пересекался в „Динамо“? Кокорин! Он фантастический. Ну, Кураньи, понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош. Но из тех, кого встретил впервые, конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью!



Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечёт уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравились его юмор и манера игры. Удивился, узнав, что произошло», — приводит слова Шильденфельда Sport24.

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