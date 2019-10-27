«Крылья Советов» — «Зенит»: Дзюба начнёт матч на скамейке запасных

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и «Зенита» из Санкт-Петербурга определились с составами на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Лунёв, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Краневиттер, Дзюба.
Встреча состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня, 27 октября, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».
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