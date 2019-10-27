Гюндоган: Стерлинг может стать лучшим атакующим игроком в мире

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о нападающем команды Рахиме Стерлинге.

«Рахим определённо входит в топ-5 атакующих игроков в мире. Сейчас всё упирается лишь в стабильность, но за последние 12–18 месяцев он её продемонстрировал. Если сможет продолжить в том же духе, то станет лучшим.

Стерлинг сделал большой шаг вперёд. Речь не только о тренировках, на которых он всегда усердно работает. Во время матчей он демонстрирует свой менталитет и агрессивно действует как с мячом, так и без него.

Рахим очень важен для нас. Любой команде нужен тот, кто способен перевернуть ход встречи. Хотим помочь ему продолжать в том же духе, чтобы он забивал и забивал. Сейчас для него нет предела», — приводит слова Гюндогана Goal.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач в 14 матчах за «Сити» во всех турнирах.