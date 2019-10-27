Вратарь СКА Обухов: у меня не было особого настроя на матч со «Спартаком-2»

Голкипер «СКА-Хабаровск» Игорь Обухов прокомментировал победу со счётом 3:0 в домашнем матче 20-го тура ФНЛ с московским «Спартаком-2».

«Нам давно не удавалось победить, хотели прервать эту серию из ничьих, поэтому подошли к сегодняшнему матчу максимально ответственно и постарались сыграть организованно. В принципе, это получилось сделать, с первых минут стали создавать моменты у ворот соперника.

Конечно, «Спартак-2» — хорошая команда, в прошлом туре забили семь голов в ворота в «Факела», это тоже о чём-то говорит. С другой стороны, мы думали только о своей игре, стремились действовать уверенно и взять необходимые три очка. Очень рад, что так и вышло на деле.

Был ли у меня особый настрой на «Спартак», как у игрока СКА и воспитанника «Зенита»? Если бы это было несколько лет назад и я был бы в футболке «Зенита», то да, испытывал бы особенные эмоции. Тогда каждая встреча, даже на уровне «Зенита-2», вызывала серьёзный ажиотаж. Историческое противостояние между клубами давало о себе знать. Но сегодня ничего подобного не было. Просто хотелось выйти на поле и выиграть.

Отбитый пенальти в прошлом туре, когда мы почти весь матч играли вдесятером, но сумели сыграть вничью? Ну отбил и отбил. Ничего экстраординарного в этом нет. Это уже в прошлом. Надо работать дальше», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Обухов в нынешнем сезоне пропустил 14 голов в 13 матчах ФНЛ. В активе 23-летнего вратаря 6 сухих встреч.