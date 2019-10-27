«Локомотив» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция начнётся 27 октября в 16:30

Сегодня, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



«Локомотив» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (15) — на 11-м месте.



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.