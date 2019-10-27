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«Краснодар» проиграл «Оренбургу» в матче молодёжного первенства

«Краснодар» проиграл «Оренбургу» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Оренбурга» Владимир Москвичев, который отправил мяч в ворота «Краснодара» в начале второго тайма, на 49-й минуте. На 65-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, однако нападающий Рустам Халназаров не сумел удачно реализовать 11-метровый удар.

«Оренбург» набрал 7 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (14) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 32 очка в 14 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 14-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
0 : 1
Оренбург-мол.
Оренбург
0:1 Москвичев – 49'
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