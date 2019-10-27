«Манчестер Юнайтед» исключил вариант с трансфером Бэйла из-за его истории травм
Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не заинтересованы в услугах нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщает Daily Mail.
По информации издания, в стане «красных дьяволов» обеспокоены историей травм 30-летнего валлийца, поэтому считают этот трансфер слишком рискованным.
Ранее стало известно, что «Реал» предстоящим летом снова попытается заполучить полузащитника «Юнайтед» Поля Погба. За 26-летнего француза «сливочные» готовы предложить € 100 млн и Бэйла.
В нынешнем сезоне Гарет забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах испанской Примеры. Сейчас форвард восстанавливается после мышечной травмы.
Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Бэйл не позволил «Реалу» оглашать информацию о его травме
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