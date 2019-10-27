Почеттино: Клопп — фантастический мужик, восхищаюсь им

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», а также рассказал об отношении к главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.



«Уверен, нас ждёт серьёзное испытание. Будет тяжёлый матч. „Ливерпуль“ проводит фантастический сезон. В прошлом сезоне мерсисайдцы были близки к „Манчестер Сити“ в борьбе за титул чемпиона Англии, а также обыграли нас в финале Лиги чемпионов. Думаю, команда проделала потрясающую работу.



Юрген Клопп — фантастический мужик, восхищаюсь им, у нас прекрасные отношения. Приятно вновь встретиться с ним и провести матч с такой командой, как „Ливерпуль“. Нам будут противостоять отличные футболисты», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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