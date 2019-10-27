«Ротор» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, обыграв «Текстильщик»
В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Текстильщик» в городе Иваново и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 16-й минуте счёт открыл нападающий волгоградского «Ротора» Анзор Саная. На 28-й минуте главный арбитр встречи Анатолий Жабченко показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Текстильщика» Максиму Сидорову, после чего хозяева остались в меньшинстве.
Волгоградский «Ротор» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ивановский «Текстильщик» (14) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 46 очков в 19 матчах.
- 27 октября 2019
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