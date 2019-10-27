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«Ротор» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, обыграв «Текстильщик»

«Ротор» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, обыграв «Текстильщик»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Текстильщик» в городе Иваново и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий волгоградского «Ротора» Анзор Саная. На 28-й минуте главный арбитр встречи Анатолий Жабченко показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Текстильщика» Максиму Сидорову, после чего хозяева остались в меньшинстве.

Волгоградский «Ротор» набрал 41 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Ивановский «Текстильщик» (14) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 46 очков в 19 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Саная – 16'
Удаления: Сидоров – 28' / нет
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