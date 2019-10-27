«Вдул так вдул». Карпин опубликовал фото с беременной женой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» сообщил о беременности жены, Дарьи.

«Вдул так вдул. Часть вторая. И мы опять счастливы», — написал Карпин.

Фото можно посмотреть на странице Валерия Карпина в «Инстаграме».

В прошлом году главный тренер «Ростова» похожим образом сообщил о беременности жены.

«Вот уж «вдул так вдул», что уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моём возрасте это уже вредно», — написал тогда Карпин.

Фото можно посмотреть на странице Валерия Карпина в «Инстаграме».

«Ростов», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 15-м туре жёлто-синие на выезде сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 3 ноября, начало — в 16:30 мск.