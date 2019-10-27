Губерниев — Карпину: Валера — бык-производитель на века

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вновь станет отцом.



«Валера — бык-производитель на века», — написал Губерниев в комментариях под записью Карпина на странице в «Инстаграме».



Напомним, в прошлом году Карпин объявил о беременности супруги Дарьи также на странице в «Инстаграме». 4 сентября 2018 года у пары родилась дочь Дарья.



«Ростов», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 29 очков в 13 матчах. В 15-м туре жёлто-синие на выезде сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 3 ноября, начало — в 16:30 мск.

«Вдул так вдул». Карпин опубликовал фото с беременной женой