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Губерниев — Карпину: Валера — бык-производитель на века

Губерниев — Карпину: Валера — бык-производитель на века
Футбол / РПЛ 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вновь станет отцом.

«Валера — бык-производитель на века», — написал Губерниев в комментариях под записью Карпина на странице в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом году Карпин объявил о беременности супруги Дарьи также на странице в «Инстаграме». 4 сентября 2018 года у пары родилась дочь Дарья.

«Ростов», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 29 очков в 13 матчах. В 15-м туре жёлто-синие на выезде сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 3 ноября, начало — в 16:30 мск.

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