«Локомотив» — «Спартак»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Локомотива» и «Спартака» определились с составами на дерби в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.
Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 27 октября, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».
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