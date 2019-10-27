«Локомотив» — «Спартак»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Локомотива» и «Спартака» определились с составами на дерби в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 27 октября, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».