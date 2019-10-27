ЦСКА — «Динамо»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 27 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.



Запасные: Помазун, Щенников, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Лукас Сантос, Нисимура.



«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.



Запасные: Лещук, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Обольский, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.

ЦСКА набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (11) — на 15-м месте.