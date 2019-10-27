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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 27 октября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Майк Дин.

«Ливерпуль» набрал 25 очков в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (12) — на 10-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент входят также «Манчестер Сити» и «Лестер Сити».

С расписанием матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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