«Краснодар» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция начнётся 27 октября в 19:00
Сегодня, 27 октября, на стадионе футбольного клуба «Краснодар» состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Оренбург». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли его ассистентов выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Краснодар», набрав 27 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (14) — 12-е.
С расписанием Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице российского первенства можно здесь.
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