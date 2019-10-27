Дзюба превзошёл свой результат прошлого сезона по забитым мячам в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал автором второго гола в выездном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). 31-летний футболист отличился на 93-й минуте.

В активе Дзюбы уже 9 мячей в 14 встречах чемпионата России в нынешнем сезоне. Форвард превзошёл свой результат предыдущей кампании, когда он забил 8 голов в 27 матчах.

Артём близок также к цифрам прошлого сезона по результативным передачами. В нынешней кампании в его активе 8 голевых пасов, в предшествующей — 10.

«Зенит», набрав 32 очка, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 15-м туре сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 2 ноября, начало — в 19:00 мск.