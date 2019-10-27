Дзюба превзошёл свой результат прошлого сезона по забитым мячам в РПЛ
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал автором второго гола в выездном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). 31-летний футболист отличился на 93-й минуте.
В активе Дзюбы уже 9 мячей в 14 встречах чемпионата России в нынешнем сезоне. Форвард превзошёл свой результат предыдущей кампании, когда он забил 8 голов в 27 матчах.
Артём близок также к цифрам прошлого сезона по результативным передачами. В нынешней кампании в его активе 8 голевых пасов, в предшествующей — 10.
«Зенит», набрав 32 очка, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 15-м туре сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 2 ноября, начало — в 19:00 мск.
«Зенит» закрыл Соболева. Дзюбе хватило для гола полчаса
Команда Сергея Семака уверенно переиграла «Крылья Советов».
- 27 октября 2019
-
17:52
-
17:50
-
17:49
-
17:44
-
17:33
-
17:28
-
17:27
-
17:19
-
17:12
-
17:06
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:51
-
16:39
-
16:36
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
15:58
-
15:53
-
15:23
-
15:19
-
15:08
-
15:01
-
14:52
-
14:46
-
14:27
-
14:19
-
14:01
-
13:46
-
13:45
-
13:30
-
13:22
-
13:17
Партнерский контент