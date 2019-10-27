«Матч ТВ» задержал трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак» из-за баскетбола

Трансляция матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» на телеканале «Матч ТВ» началась с задержкой. Напомним, канал должен был начать трансляцию в 16:25 — за 5 минут до начала матча чемпионата России. До футбольного матча федеральный телеканал показывал прямую трансляцию баскетбольной игры Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив».

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 10-й минуте счёт в матче не открыт — 0:0. Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — «Спартак» доступна на «Чемпионате».

«Локомотив» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (15) — на 11-м месте. С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».