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Вратари «Спартака», «Локо», ЦСКА и «Динамо» вышли в кепках в память о Яшине

Вратари «Спартака», «Локо», ЦСКА и «Динамо» вышли в кепках в память о Яшине
Футбол / РПЛ 0

Вратари московских футбольных клубов Александр Максименко («Спартак»), Маринато Гильерме («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Антон Шунин («Динамо») вышли на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги в чёрных кепках в честь легендарного советского голкипера Льва Яшина.

22 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Яшина. Все матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России посвящены его памяти.

Сейчас в столице проходят два дерби: «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо».

Фото: Арина Лаврова, «Чемпионат»
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Лев Иванович провёл всю карьеру в московском «Динамо» (1950–1971). За сборную Советского Союза вратарь выступал с 1954 по 1970 год.

Яшин — пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963) и трёхкратный обладатель Кубка страны (1953, 1967, 1970). В его активе также золотая медаль Олимпийских игр 1956 года, титул обладателя Кубка Европы 1960 года и «Золотой мяч» 1963 года.

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