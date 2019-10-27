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«Химки» разгромили «Авангард» в гостевом матче ФНЛ

«Химки» разгромили «Авангард» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Химок» Дмитрий Барков. На 76-й минуте полузащитник Равиль Нетфуллин упрочил преимущество гостей. Через минуту главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку форварду «Химок» Владимиру Дядюну, после чего подмосковный клуб остался в меньшинстве. На 80-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук.

В других матчах ФНЛ «Мордовия» сыграла вничью с ярославским «Шинником» (1:1), а «Нижний Новгород» проиграл «Нефтехимику» со счётом 0:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
0 : 3
Химки
Химки
0:1 Барков – 40'   0:2 Нетфуллин – 76'   0:3 Гоцук – 80' (автогол)
Удаления: нет / Дядюн – 77'
ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Мордовия
Саранск
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Буранов – 26'   1:1 Алейников – 34'
ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Петров – 86'
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