«Химки» разгромили «Авангард» в гостевом матче ФНЛ

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Химок» Дмитрий Барков. На 76-й минуте полузащитник Равиль Нетфуллин упрочил преимущество гостей. Через минуту главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку форварду «Химок» Владимиру Дядюну, после чего подмосковный клуб остался в меньшинстве. На 80-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук.



В других матчах ФНЛ «Мордовия» сыграла вничью с ярославским «Шинником» (1:1), а «Нижний Новгород» проиграл «Нефтехимику» со счётом 0:1.