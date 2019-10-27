Семак: дисквалификация Божовича сказалась на игре «Крыльев» с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы со счётом 2:0 в выездном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Хорошо играли, особенно в первом тайме образцово-показательно. Создали много голевых моментов. К сожалению, сумели забить только один мяч. Во второй половине смотрелись чуть хуже, игра проходила на встречных курсах. Хотя моменты создавали очень хорошие, нужно было забивать. В обороне сыграли хорошо, за исключением двух полумоментов у соперника, но назвать голевыми их сложно. Хорошая игра, хорошая победа. Будем готовиться к кубковому матчу.

Сказалась ли на игре соперника дисквалификация Миодрага Божовича? Конечно, сказалась. Миодраг — это личность в футболе, его качества всегда помогают команде. Прекрасно к нему отношусь, он хороший специалист. Что касается «Крыльев», то они набрали максимум очков в трёх предыдущих матчах. В Оренбурге пришлось особенно тяжело, но это ещё раз доказывает, что нигде не бывает просто. Мы же на выезде обыграли очень крепкую команду», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Божович получил дисквалификацию на пять матчей (на два — условно) в чемпионате России за поведение в концовке выездной встречи 13-го тура с «Оренбургом» (1:0).