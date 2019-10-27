Азмун: с Дзюбой у нас хорошее взаимопонимание — это главное

Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

«Матч получился нелёгким. Мы играли против сильной команды с хорошим тренером. Мы хорошо проанализировали игру соперника и сами сыграли хорошо, чётко выполняли установку.

В моменте с голом Дзюбы желания пробить самому не было, мы одна команда, должны действовать в интересах команды. Даже выходя вдвоём на одного вратаря, всегда нужно отдавать передачу на того, кто находится в более выгодной позиции.

Главное, что мы хорошо с Дзюбой друг друга понимаем и у нас хорошее взаимопонимание. До игры мы обговаривали, что нужно внимательнее действовать на подборах. Мы действовали в соответствии с той задачей, которая была нам дана", — приводит слова Азмуна официальный сайт «Зенита».