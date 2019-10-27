«Локомотив» — «Спартак»: Тедеско получил жёлтую карточку
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Получив карточку, наставник поаплодировал. Матч «Локомотив» — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживает матч арбитр Алексей Еськов. В качестве его ассистентов выступают Тихон Калугин и Валентин Мурашов. Резервный судья — Владислав Безбородов.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».
«Локомотив», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (15) — на 11-м месте в таблице. Календарь матчей чемпионата России доступен на «Чемпионате».
«Матч ТВ» задержал трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак» из-за баскетбола
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