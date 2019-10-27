Дзюба: сегодня я Артём Джокер

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

«Первый тайм мы провели довольно уверенно, игра шла под нашу диктовку. Во втором тайме ситуация на поле стала немного более нервозной, самарцы стали проводить больше времени с мячом, пошли подачи, прострелы, дальние удары. Каких-то супермоментов у них не было — разве что дальний удар Гацкана можно выделить. Ещё удар головой Соболева, хотя он наносил его в статике, было довольно сложно. Но в целом, мне кажется, наша защита справилась. Мы могли снять все вопросы в этой игре намного раньше. Набрали три очка в Самаре – это очень важно, поскольку и «Ростов» победил вчера, и «Локомотиву» предстоит игра со «Спартаком». Нам больше нельзя терять очки — и так уже много надарили.

Договаривались с тренером заранее, сколько времени проведу на поле. Большое спасибо Сергею Богдановичу за понимание. У нас с ним налажен диалог. Решения принимает он. Обсудили с ним все нюансы. Всё прошло сегодня по плану.

Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену — это особое искусство, довольно тяжело. Ещё на первых минутах встречи сказал Андрею Лунёву, что здесь сидеть как-то более нервозно. Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артём Джокер", — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».