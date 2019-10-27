Семак: повреждение не позволило Дзюбе сыграть полный матч

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий команды Артём Дзюба не вышел в стартовом составе в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

«У Артёма есть повреждение, которое не позволило ему сыграть полный матч. Решили дать ему сыграть 30 минут, чтобы он получил шанс забить и приблизиться к Шомуродову и Соболеву. Какие-то игры у нас пропускал Ракицкий, какие-то — Барриос. Периодически мы должны обходиться без наших лидеров», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В матче с «Крыльями Советов» Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и отметился голом в компенсированное время. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 14 матчей в РПЛ, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.