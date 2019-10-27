Дзюба: сегодня понял, почему Азмуна называют иранским Месси

Форвард «Зенита» Артём Дзюба похвалил партнёра по линии атаки Сердара Азмуна за матч 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Сегодня я понял, почему Сердара называют иранским Месси, когда он, прежде чем выдать пас мне, обыграл по пути двух защитников. Возможно, сам он не реализовал пару своих моментов, но это футбол, ничего страшного. Он хорошо поработал на команду сегодня, принимал много мячей за линией, что несвойственно для него. Многие не забивают – и Роналду, и Месси. У них просто ещё больше моментов. А у Тимо Вернера, например, я слышал, худшая реализация в Бундеслиге.

Честно говоря, после таких игр, как с «РБ Лейпциг», хочется как можно скорее провести ответную встречу. Это будет уже совершенно другой матч. Что же до поединка в Германии, первый мяч, который мы пропустили, был необязательным, второй вообще какой-то мифический. Но в целом нужно признать: они были лучше нас. Мы уже проанализировали игру и сделали вывод: мы неправильно выходили в атаку, принимали неверные решения. Однако прежде всего нам необходимо подготовиться к встречам с «Томью» и ЦСКА. Конечно, после матча в Лейпциге остался неприятный осадок", — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».