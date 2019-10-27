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«Краснодар» — «Оренбург»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Оренбург»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Краснодара» и «Оренбурга» назвали стартовые составы на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 27 октября, в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Уткин, Фернандеш, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов.
Запасные: Крицюк, Спаич, Камболов, Стоцкий, Кайю, Намли, Игнатьев. Берг.

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамайе.

«Краснодар», набрав 27 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (14) — 12-е.

С расписанием Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице российского первенства можно здесь.

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