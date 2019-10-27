Моуринью посоветовал «Тоттенхэму» избавиться от игроков, которые хотят уйти

Португальский тренер Жозу Моуринью выразил мнение, что «Тоттенхэм Хотспур» стоит расстаться с теми игроками, которые не хотят играть за клуб.

«Я всегда думал, что самая большая инвестиция, которую „Тоттенхэм Хотспур“ мог сделать, это та, что они делали в предыдущих сезонах, а именно — удерживали своих лучших игроков. Это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать.



Некоторые клубы могут делать и то, и другое — сохранять лидеров и покупать других классных игроков. Некоторые клубы так не могут, поэтому они должны делать выбор.



Я не люблю оставлять игроков, которые не хотят оставаться в клубе. Я даже не думаю об экономической составляющей, а больше об эмоциях игрока.



Мы любили Роббена и хотели оставить его в «Челси», но он хотел перейти в «Реал». Бывают моменты, когда мотивация влияет на результативность. Очень сложно сохранить игрока, а также чтобы он был по-настоящему счастлив, если у него есть другие мысли», — приводит слова Моуринью Sky Sports.