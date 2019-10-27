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ЦСКА проиграл «Динамо», доведя безвыигрышную серию в РПЛ до 3 матчей

ЦСКА проиграл «Динамо», доведя безвыигрышную серию в РПЛ до 3 матчей
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА уступил «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола в игре стал нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье. На 85-й минуте встречи камерунец поразил ворота Игоря Акинфеева ударом из пределов штрафной площади.

ЦСКА свой самый реальный шанс забить не реализовал на 22-й минуте. Никола Влашич пробил мимо с пенальти, который был назначен после просмотра VAR за фол Владимира Рыкова на Фёдоре Чалове.

ЦСКА не может выиграть уже в трёх матчах РПЛ подряд. Ранее «армейцы» проиграли «Ростову» (1:3) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1). «Динамо» под руководством Кирилла Новикова одержало первую победу.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Н'Жье – 85'
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