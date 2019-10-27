«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 10-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.
Запасные: Адриан, Гомес, Кейта, Лаллана, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Ориги.
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Орье, Роуз, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Остин, Дэвис, Вертонген, Дайер, Ло Чельсо, Н'Домбеле, Лукас Моура.
Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится сегодня, 27 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи в 19:30 мск. Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
- 27 октября 2019
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