Джорджевич: через 10-12 дней у меня будет операция

Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич сообщил, что вскоре перенесёт операцию.



«Уже точно понятно, что у меня будет операция через 10-12 дней. Где будет проходить операция? В Испании», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее сообщалось, что у футболиста диагностировано повреждение связок колена.

Джорджевич перешёл в «Локомотива» из «Зенита» 12 августа 2019 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в составе «железнодорожников» принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2023 года.